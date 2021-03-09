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Замерзший Техас и заснеженная Сахара: почему человечеству пока не стоит отказываться от угля и нефти

Замерзший Техас и заснеженная Сахара: почему человечеству пока не стоит отказываться от угля и нефти

Начало 2021 года ознаменовалось целым рядом природных аномалий, в первую очередь связанных с холодами. Пока специалисты продолжают призывать к переходу на возобновляемую энергию, реальность показывает, что на пути к этой важной цели нас ждет много естественных преград. Дмитрий Курганов — о том, почему человечеству не стоит забывать о силе природы и списывать традиционную энергетику со счетов.

Коммунальный хаос в Техасе

Пару недель назад президент России Владимир Путин отметил очень важный момент, касающийся использования возобновляемой энергии. С одной стороны, к этому действительно нужно стремиться, а с другой — то, что произошло в феврале в американском штате Техас, наглядно показало, что мир еще не скоро сможет отказаться от традиционных источников энергии: угля, нефти и газа.

На совещании по вопросам развития угольной отрасли во вторник, 2 марта, глава государства отметил, что часть экспертов предсказывают сжатие угольного рынка, при этом другие с ними не согласны.

Хьюстон в День святого Валентина

"Но, что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось способами, которые далеки от охраны окружающей среды", — резонно заметил Путин, добавив, что произошедшее в теплолюбивом американском штате может внести свои коррективы в данном вопросе.

Действительно, произошедшая в Техасе из-за морозов в 15–20 градусов ниже нуля коммунальная катастрофа обсуждается до сих пор. По-другому назвать это нельзя, поскольку не обошлось без человеческих жертв.

Нет электричества — нет тепла

В этом штате последние 10–15 лет ветроэнергетика развивалась весьма стремительно. К 2020 году она обеспечивала около 20% потребностей региона в энергии. Но, когда температуры достигли экстремально низких значений (рекордных как минимум за 30 лет), система дала сбой.

Вообще, по техническим характеристикам установленные в Техасе ветряные мельницы должны были выдерживать морозы до -20 градусов. Однако накануне прошел дождь, лопасти обледенели и вышли из строя. На пике аномальных морозов около половины ветроэнергетических мощностей Техаса было потеряно.

Существуют и ветряные турбины, способные выдерживать такую погоду. Однако они уместны для установки, например, на Аляске, в Канаде, любых других северных регионах. Их использование в Техасе просто экономически невыгодно. Власти штата уже выступили с весьма резкими заявлениями.

Так, комиссар сельского хозяйства Техаса Сид Миллер сказал, что эксперимент по строительству ветряных турбин "окончился неудачей", а губернатор Грег Эббот заявил, что штату очень повезло иметь нефть, газ и атомную энергию.

Для неприспособленного к таким холодам региона произошедшее стало настоящим шоком. Отменялись тысячи внутренних и международных авиарейсов. Оставшиеся без света жители пытались греться у каминов или газовых плит, другие использовали генераторы, что нередко становилось причиной пожаров. Многие магазины из-за отсутствия электричества были вынуждены прекратить работу, людям приходилось ехать в другие районы за продуктами и предметами первой необходимости.

Полностью размер убытков еще предстоит подсчитать, но уже сейчас известно, что фермерам Техаса аномальные холода обошлись примерно в 600 млн долларов. А в целом для экономики "техасский хаос" может стать самым дорогим бедствием 2021 года.

Столицу Испании завалило

Можно было бы сказать, что случившееся в Техасе — лишь частный случай и в следующий раз такое повторится еще через 30 лет, а может быть, и вообще никогда. Но никто гарантий дать не может. К слову, нечто подобное, но не в таких масштабах, уже происходило в 2011, 1989 и 1983 годах. Но природные катаклизмы в последнее время возникают все чаще в разных уголках планеты.

7 января 2021 года на Испанию обрушилась буря "Филомена". Ее причиной стал сильнейший снегопад, который сковал столицу страны 9 января. Синоптики назвали его "историческим", а мэр города уточнил, что это самые обильные осадки за последние 80 лет. Выпало рекордное количество снега: 33 литра на квадратный метр. Метеорологическое агентство AEMET сообщило, что снежная буря является самой беспрецедентной с начала 21 века.

Последствия разгула стихии были действительно колоссальны: остановилось автомобильное, железнодорожное движение, была парализована работа мадридского аэропорта, возникли серьезные задержки в работе метрополитена. На несколько дней встали и грузовые перевозки. Власти города призвали жителей не выходить из дома без крайней необходимости, отменили все развлекательные и культурные мероприятия.

Еще одной проблемой стала невозможность оперативного вывоза мусора. В городе скопились тысячи тонн отходов.

Снега было так много, что не выдерживали деревья, они ломались и падали на проезжую часть. Многие автомобили застряли на дорогах. Спасать автомобилистов мобилизовали военных. Они занимались расчисткой дорог, им также помогали пожарные. Ущерб от стихии оценивается почти в 1,5 миллиарда евро. Есть и потери среди населения, жертвами снегопада и его последствий стали четыре человека.

Холода добрались и до Африки

Конечно, не в таких количествах, но все же снег выпал в Саудовской Аравии, Израиле, Ливане и нескольких странах Африки — Алжире, Ливии, Египте.

18 февраля сильный снегопад обрушился на жителей Иерусалима и его пригородов. Днем ранее снегопады прошли в Сирии, в том числе в столице Дамаске. А в горах высота снежного покрова достигала 15 см. Автомобильные дороги на многих участках в провинции Хама покрылись льдом. Да и в других регионах частично были заблокированы дороги, приостанавливалось движение транспорта.

Еще за день до этого стихия обрушилась на Ливан. Речь о шторме "Джойс", который вместе с ветром от 23 м/с до 27 м/с принес с собой проливные дожди, сменившиеся снегопадом при резком понижении температуры. Несколько дорог в восточных и северных районах страны оказались заблокированы.

Даже часть пустыни Сахара оказалась припорошена снегом.

… а в Европе жара

Конечно, это происходит не первый раз, да и отрицательные температуры периодически фиксируются на африканском континенте и юге Азии. Однако именно начало 2021 года оказалось для теплолюбивых стран если не испытанием, то неприятным сюрпризом. Хотя многие местные жители встречали снег с радостью, все-таки это для них очень большая редкость.

При этом для Европы конец календарной зимы ознаменовался аномально высокими температурами. Например, 22 февраля в немецком Гамбурге при средней температуре для этого времени года -2 °C столбик термометра поднялся до +21,1 °C, установив абсолютный рекорд. А в городе Геттинген температура воздуха повысилась с -23,8 °C 14 февраля до +18,1 °C 21 февраля. Вот так температурный контраст! 21 февраля обновился температурный рекорд и в столице Лихтенштейна Вадуце — 21,9 °C тепла.

Да и Россия в этом году испытала на себе мощь природы в лице аномальных холодов. Жители Москвы, к примеру, еще долго будут помнить холодный и снежный февраль 21-го.

Все это заставляет задуматься о том, что, сколько бы человек ни совершенствовал технологии, пытаясь окончательно обуздать силы природы, Земля снова доказывает, что человечество не всесильно и по-прежнему является лишь квартирантом на этой планете. Возможно, написано несколько утрированно, однако природная стихия действительно наводит свои порядки там, где считает нужным. И это нужно понимать.

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По материалам: uposters.ru
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