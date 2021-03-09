Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Влада Некрасова

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что если встреча в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно.

Украинский президент отметил, что "в любом случае готовится нормандская встреча", однако он сказал западным партнерам, что найдет возможность встретиться с каждым из лидеров "нормандской четверки", даже если саммит не состоится. "Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно. То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет", - сказал Зеленский на пресс-конференции.