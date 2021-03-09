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Жириновский пригрозил депутатам от ЛДПР "билетом в один конец"

Жириновский пригрозил депутатам от ЛДПР "билетом в один конец"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в преддверии выборов члены фракции, и особенно главы думских комитетов, должны быть "вместе с лидером партии", "идти в наступление", в противном случае получат "билет в один конец".

Во вторник в ходе пресс-подхода Жириновский возмутился тому факту, что трое глав комитетов из фракции ЛДПР отсутствуют. Недовольство лидера партии вызвало, в частности, отсутствие главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.

"Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаек попивают, еще председатель комитета! ... В сентябре накажем (Жигарева) – не будет председателем комитета", - заявил Жириновский журналистам.


Он отметил, что глава комитета должен быть здесь, "с лидером партии" и "идти в наступление".


Также он потребовал предоставить отчет за последние два месяца ото всех депутатов фракции, а затем – и за весенние месяцы. "А в июне – до свидания. Большинству – билет в один конец, домой", - пригрозил Жириновский.

Политика

По материалам: ria.ru
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