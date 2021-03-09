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Звезда «Ворониных» высказался против эмансипации женщин

Звезда «Ворониных» высказался против эмансипации женщинГеоргий ДроновФото: @georgy_dronov_official

Звезда сериала «Воронины», актер Георгий Дронов высказался против эмансипации женщин в России. Артист поделился своим мнением в интервью с StarHit.

В ходе беседы Дронов ответил на вопрос о гендерном разделении профессий. Он заявил, что женщинам не нужно идти туда, «где грубость и жесткость». «Зачем? Не очень люблю, к примеру, единоборства с участием женщин. Не могу смотреть ни бокс, ни кикбоксинг с ними. Художественная гимнастика, плавание — да. Но тяжелая атлетика и драки — не знаю. Пусть лучше в армии женщина будет медсестрой, чем идет в бой в разведгруппе», — сказал актер. Он подчеркнул, что ему, как мужчине, хочется оберегать девушек.

В качестве исключения Дронов вспомнил титулованную российскую боксершу Наталью Рагозину. «Не хотелось бы, чтоб это имело массовый характер. Никого не хочу обидеть, они искренне любят и занимаются спортом. Это я понимаю», — подытожил артист.

Ранее звезда сериала «Воронины» раскрыл причину завершения шоу. По его словам, основной причиной стала кончина Бориса Клюева, который исполнял одну из главных ролей.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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