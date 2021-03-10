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Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве

Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве
Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей актрису Дарью-Аглаю Тарасову за участие в несогласованной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

"Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства.

На заседании она не присутствовала, приехал только ее адвокат - это допустимо в рамках административных процессов.


За "нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения" девушке грозил штраф в 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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