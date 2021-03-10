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"Аэрофлот" повысил топливный сбор на рейсы по России

"Аэрофлот" повысил топливный сбор на рейсы по России
Авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%.

Со среды стоимость сбора в цене одного билета класса "Эконом" составит 1650 рублей (ранее - 1500 рублей). Такая стоимость действует на всех внутрироссийских направлениях, кроме ряда исключений. Так, для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 рублей (вместо 4200 рублей). При полетах классом "Эконом" между Москвой и пунктами Дальнего Востока сбор не взимается.

Величина топливного сбора за каждый полетный сегмент классов "Бизнес" и "Комфорт" для рейсов по РФ составляет 200% и 150% от сбора за полетный сегмент класса "Эконом" соответственно. И на рейсах между Москвой и Дальним Востоком стоимость сбора при полетах классом "Бизнес" составит 8700 рублей (вместо 8400 рублей), "Комфортом" - 6525 рублей (вместо 6300 рублей).


Величина топливного сбора для полетов за рубеж не меняется.


Как ранее сообщили РИА Новости в компании, с мая 2020-го по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. Это плавающий сбор, мера частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, и прошлой весной он был существенно снижен, также отметили в компании.

Экономика

По материалам: ria.ru
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