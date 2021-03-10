Актрису сериала «Счастливы вместе» Екатерину Мадалинскую шантажируют интимными фото

Лидия Мартынова

Актриса Екатерина Мадалинская оказалась жертвой вымогательства, причем со стороны той, кого считала близкой подругой. София Морару грозится опубликовать откровенные снимки артистки, если та не разорвет отношения с женихом Сергеем. По словам звезды, от нее требуют крупную сумму денег — 3 миллиона.

37-летняя Екатерина Мадалинская с содроганием вспоминаем, как на прошлой неделе к ней в дом ворвались София Морару и ее приятель Магомед. «Она начала на меня кидаться, кричала: «Брось моего мужчину!». Я даже не поняла, о ком речь, честно говоря, потому что была шокирована. София стала показывать мои интимные фото и переписку, а Магомед отвел меня на кухню и заявил, что я должна заплатить им 3 миллиона», — негодовала актриса.

Брюнетка добавила, что не ожидала такой подлости со стороны Софии. Ведь их связывала многолетняя дружба еще со времен поступления на курсы во ВГИК. По словам Екатерины, она всегда заботилась о подруге: помогала с покупкой продуктов, дарила одежду… Звезда сериалов закрывала глаза и на то, что Морару увела у нее в свое время двоих кавалеров. «Это все ложь, — отбивалась женщина от обвинений Екатерины. — Я верующий человек, а она все выдумывает. Она мне мстит за то, что я якобы переспала с ее мужем».

Теперь же претензии к актрисе у самой Морару, которая заявила: Мадалинская закрутила роман с ее женихом Сергеем Остаповым. Сам же мужчина интрижку отрицает. «София — моя девушка, с которой мы давно в отношениях, мы запланировали свадьбу на лето. А с Екатериной мы встретились на проекте, и я ей сразу сказал, что без пяти минут муж Софии», — уверял Сергей в студии шоу Первого канала «На самом деле».

Остапов заявил, что с Мадалинской общается только по деловым вопросам, ведь она не только актриса, но еще и продюсер. А вот Екатерина считает, что Сергей имел на нее виды, показала его неоднозначные сообщения. «Можно ли говорить, что вы хотите уйти к Екатерине, потому что она более перспективна? Ответ «нет» — ложь», — вывел на чистую воду жениха полиграфолог Роман Устюжанин.

Эксперту шоу также удалось доказать невиновность актрисы. Оказалось, что Мадалинская лишь вела переписку с Сергеем, но не имела с ним интимной близости. Между тем выяснилось, что и Морару не такая подлая подруга. «София, была ли у вас цель шантажа, получение денег? Ответ «нет» — правда. Ее цель состояла лишь в том, чтобы причинить актрисе дискомфорт», — заключил Устюжанин.