Алана Мамаева подала на развод после измен

Алексей Вольцев

Алана Мамаева сообщила, что подает на развод. Брюнетка утверждает, что не претендует на имущество футболиста и не требует от него алиментов на детей.

В последние дни над семьей Павла Мамаева снова сгустились тучи. Супруга футболиста Алана узнала о его изменах. Якобы во время сборов в Испании спортсмен закрутил роман с местной жительницей.

После публичных разбирательств и странной истории с возможной попыткой суицида Алана все-таки решила подать на развод. «Мы разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — заявила Алана в социальных сетях.

Напомним, что влюбленные поженились в 2013 году. У пары есть общая дочь Алиса. Также они вместе воспитывали сына Аланы от предыдущего брака. Отношения звезд никогда не были безоблачными. Алана несколько раз ловила Мамаева на изменах, но снова и снова прощала его.

Когда Павел попал в тюрьму после бурной вечеринки, брюнетка тоже собиралась подать на развод. Тогда влюбленным удалось решить все конфликтные ситуации. В результате Алана ждала мужа из мест заключения, регулярно рассказывая о том, как скучает по нему.

После возвращения казалось, что Павел исправился. Он проводил все свободное время с семьей, а также сумел возобновить спортивную карьеру. И все же, как показало время, соблазны оказались слишком сильными, и Мамаев не смог перед ними устоять.