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Алена Савкина больше не отдыхает вместе с сестрой

Алена Савкина больше не отдыхает вместе с сестрой

Последний отдых Алены Савкиной с семьей оказался для нее испорченным хейтерами сестры. На Савкину набросились с оскорблениями, досталось ее рекламодателям и все потому, что хейтеры не хотят, чтобы в жизни Ольги Рапунцель было хоть что-то хорошее. Например, реклама, приносящая доход. Алена учла печальный опыт и отправилась отдыхать 8 марта без сестры.

Алена Савкина устроила праздник для Богдана Савкина, а затем оплатила отдых всей семье за городом. Из-за Ольги Рапунцель на нее набросились хейтеры, они были недовольны ее публикациями, испортили отдых, забросали рекламодателей и собственников загородного отеля негативом. Савкиной пришлось несколько дней подряд успокаивать аудиторию, пишет newstes.ru.
Поэтому на восьмое марта Алена решила не портить себе настроение и отдых и не брать в спа-отель Ольгу Рапунцель. Они отправились отдыхать с Татьяной Владимировной и Богданом. Подписчики тут же принялись критиковать Алену за то, что они не захотели сидеть с Олиными детьми, когда та ушла на концерт с мужем, и Рапунцель пришлось нанимать няню.

Татьяна Владимировна отказалась сидеть с двумя внучками, отговорившись плохим самочувствием, а сама уехала с Аленой 9 марта за город. Тем временем Рапунцель до полуночи гуляла по торговому центру, не могла уложить детей спать и хвасталась, как дружны ее дети. Приходится Алене раз за разом сталкиваться с трудным выбором.

«С Ольгой лучше вообще не связываться», «Такие глупости. Как сестры могут не общаться?», «Плохо хейтеры стараются. Рапунцели все равно продолжают зарабатывать на рекламе», - спорят пользователи.

Каждый раз после того, как она появится где-то вместе с сестрой, ее сразу же атакуют хейтеры сестры. Если хочется брать работу в виде рекламы, то не нужно демонстрировать частое общение с сестрой. Тем более что Алена может и оплатить отдых в отличие от сестры, которая предпочитает все получать по бартеру, чтобы не тратиться.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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