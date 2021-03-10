Американцы начали слушаться Илона Маска

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Хотя бы раз покупали акции или облигации на основании сообщений Илона Маска в Twitter 37 процентов американских инвесторов. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела исследовательская компания Piplsay.

Многократно слушались главу Tesla и SpaceX 16 процентов респондентов, еще 21 процент инвестировали на основании его твитов один или два раза. За аккаунтом Маска в Twitter начали следить 64 процента опрошенных, причем 43 из них — внимательно.

Позитивно к личности миллиардера относятся 82 процента, в том числе почти половина (48 процентов) считают его гением, 22 процента —«забавным, а 12 процентов — сумасшедшим в хорошем смысле слова. При этом 45 процентов восхищают страсть Маска и преданность его своему делу, а 35 процент говорят о неприятии его высокомерия.

Накануне, 9 марта, состояние Маска за счет взлета акций Tesla выросло на 25 миллиардов долларов. Он почти догнал самого богатого человека в мире, главу Amazon Джеффа Безоса.

С начала года Маск благодаря своим сообщениям в Twitter помогал взлететь бумагам маркетплейса Etsy, биткоину, а также менее известной криптовалюте Dogecoin, поднял стоимость бумаг японского разработчика видеоигр Bandai Namco.