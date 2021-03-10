Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Заворотнюк каждый день общается с батюшкой

Анастасия Заворотнюк каждый день общается с батюшкой

Актриса сериала «Моя прекрасная няня» тяжело больна. Анастасия Заворотнюк страдает онкологическим заболеванием. У нее глиобластома. С 2019 года актриса перестала работать, сниматься, посещать светские мероприятия и давать интервью. Родные Анастасии Заворотнюк также не дают интервью по поводу состояния актрисы. Лишь изредка они подтверждают факт болезни, но не рассказывают никаких подробностей.


«В жизни каждого мама — самый важный и родной человек. Моя сейчас тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом«, — написала дочь Анна в одном из постов.

После продолжительного лечения Заворотнюк сейчас находится у себя в доме вместе с родными. Девушка не выходит на публику, так как болезнь внесла изменения в ее внешний вид. Но несмотря на это Анастасия продолжает ухаживать за собой, как делала это раньше. Кроме того, девушка разговори ватт по телефону и практически каждый день общается со своим батюшкой. Об этом рассказала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. А родные тем временем защищают имя матери от нападок хейтеров и назойливых СМИ.

[media=https://www.instagram.com/p/CLggbcClvJe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве
Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве
Алена Савкина больше не отдыхает вместе с сестрой
Алена Савкина больше не отдыхает вместе с сестрой
Галыгин к юбилею "Анекдот Шоу" раскрыл главную цель программы
Галыгин к юбилею "Анекдот Шоу" раскрыл главную цель программы
В России прошла юнармейская акция "Весенняя открытка"
В России прошла юнармейская акция "Весенняя открытка"
Общественные штабы по наблюдению за выборами откроют до 22 марта
Общественные штабы по наблюдению за выборами откроют до 22 марта
В Роскомнадзоре пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за нарушения
В Роскомнадзоре пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за
В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов госорганов
В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов госорганов
Великобритания оставит войска в Арктике из-за России
Великобритания оставит войска в Арктике из-за России
В Минфине заявили, что готовы к возможным санкциям на российский госдолг
В Минфине заявили, что готовы к возможным санкциям на российский
Вечер памяти Василия Ланового был внезапно сорван
Вечер памяти Василия Ланового был внезапно сорван
«Норникель» расплатился за аварию на ТЭЦ
«Норникель» расплатился за аварию на ТЭЦ

Топ на сегодня

Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри страны
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри
«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы
«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы

Еще по теме

Анна Заворотнюк объяснила, почему не ходит на телешоу: «Слишком люблю свою маму, чтобы рассказывать о ее болезни»
Дочь Анастасии Заворотнюк о болезни матери: «У меня огромная дыра в груди»
Анастасия Заворотнюк показала повзрослевшего сына (ФОТО)
Поклонники начали переживать за состояние дочери Анастасии Заворотнюк