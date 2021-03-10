Анастасия Заворотнюк каждый день общается с батюшкой

Анастасия Иванова

Актриса сериала «Моя прекрасная няня» тяжело больна. Анастасия Заворотнюк страдает онкологическим заболеванием. У нее глиобластома. С 2019 года актриса перестала работать, сниматься, посещать светские мероприятия и давать интервью. Родные Анастасии Заворотнюк также не дают интервью по поводу состояния актрисы. Лишь изредка они подтверждают факт болезни, но не рассказывают никаких подробностей.

«В жизни каждого мама — самый важный и родной человек. Моя сейчас тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом«, — написала дочь Анна в одном из постов.

После продолжительного лечения Заворотнюк сейчас находится у себя в доме вместе с родными. Девушка не выходит на публику, так как болезнь внесла изменения в ее внешний вид. Но несмотря на это Анастасия продолжает ухаживать за собой, как делала это раньше. Кроме того, девушка разговори ватт по телефону и практически каждый день общается со своим батюшкой. Об этом рассказала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. А родные тем временем защищают имя матери от нападок хейтеров и назойливых СМИ.

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