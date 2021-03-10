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BigHit прекращает свое существование. Что будет с BTS?!

BigHit прекращает свое существование. Что будет с BTS?!

Сегодня стало известно, что компания BigHit вскоре перестанет существовать. Если быть точнее, лейбл не исчезнет, но все же будет зарегистрирован на другое имя. Тому свидетельствуют опубликованные в сети юридические документы. Разумеется, в связи с получением нового названия агентства компания претерпит некоторые изменения. Однако, АРМИ волнует лишь судьба популярной южнокорейской группы: «Что будет с BTS? Прекратят ли они существование?»


АРМИ, не пугайтесь! К счастью, парней «Бантан» данная проблема никак не коснется. Мальчики будут продолжать заниматься своей основной деятельностью (писать песни, снимать клипы, участвовать в съемках «Run BTS!») и продолжать сотрудничать с лейблом.

К слову, в ближайшие дни ангелочки появятся в фееричном шоу на 63-й премии Грэмми. Они выступят на церемонии в качестве номинантов в категории «Лучшее поп-выступление дуэта / группы» с треком «Dynamite», однако, им придется бороться за победу с исполнителями 4 разных треков: «Un Dia» («One Day»), «Intentions», «Rain On Me», «Exile». Не пропустите легендарную трансляцию важного для музыкальной индустрии события, которая пройдет 14 марта!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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