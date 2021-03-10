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Биометрические данные россиян захотели собирать активнее

Биометрические данные россиян захотели собирать активнееФото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Минцифры планируют активизировать процесс сбора биометрических данных россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

В ведомстве рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов. При этом сейчас в ней имеется всего 164 тысячи записей.

По информации издания, в Минцифры прошло совещание, на котором прозвучала идея поспособствовать заполнению базы ЕБС «административными мерами». В частности, для россиян предложили закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг при отсутствии биометрии. При этом в случае передачи таких данных граждане смогут, например, проводить оплату «по лицу», получать услуги нотариуса или дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.

На данный момент биометрические данные могут собирать только кредитные организации. Для расширения базы этой функцией предложили наделить отделения МФЦ, также должно появиться специальное мобильное приложение.

Опрошенные газетой эксперты с сомнением отнеслись к этой инициативе. В частности, они указали на угрозу утечки биометрических данных и их использование в противозаконных целях.

17 февраля Министерство транспорта предложило массово внедрять биометрию в российских аэропортах. Согласно программе, к концу 2023 года биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур» должны будут использовать шесть процентов российских аэропортов. При дополнительном финансировании эта доля может увеличиться до 15 процентов.

В декабре 2020 года стало известно, что создание ЕБС не поддерживает половина россиян, лишь 19 процентов граждан разместили в ней данные. Треть респондентов не смогли объяснить причины недоверия системе. Остальные испугались слежки государства или же не уверены в защите личных данных.

Россия

По материалам: lenta.ru
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