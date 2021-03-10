Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » «Битва при Ватерлоо»: блогер о довыборах в «буковельском» избирательном округе

«Битва при Ватерлоо»: блогер о довыборах в «буковельском» избирательном округе

«Битва при Ватерлоо»: блогер о довыборах в «буковельском» избирательном округе

Украинский блогер Сергей Наумович прокомментировал предстоящие выборы народного депутата в избирательном округе № 87. Они могут оказаться «битвой при Ватерлоо», написал Наумович на своей странице в Facebook.

По мнению Наумовича, на парламентских довыборах в Ивано-Франковске будет жёсткое соперничество.

«Петр Алексеевич — азартный политик, игрок. Надо отдать должное. Соскучился за былыми победами. Он отправил туда „спецназ“ в виде Маруси Звиробий… Дерзкое решение, но довольно странное и безнадежное, как мне кажется. Я так понимаю, что на очереди — ютуб-блогер Бампер. Он тоже круто матерится», — сыронизировал блогер.

При этом Наумович отметил неплохую социологию Маруси (чуть менее 15%) и привел данные опроса, проведенного «Украинской социологической службой»: «Лидером является „хозяин“ округа — Александр Шевченко. У него чуть более 25%. Далее Михайло Ноняк (14,2%) и Руслан Кошулинский (12,6%)».

Вместе с тем блогер предполагает, что жажда к победе на этом округе подтолкнет штабы к дерзким и нестандартным решениям.

«Будет такая „битва при Ватерлоо“)) Нас ждет интересный сюжет!» — приготовился Наумович.

Фото: Pixabay

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
"Клево тогда повеселились": Панин вспомнил, как развлекался в киевском гей-клубе с Людмилой Гурченко
"Клево тогда повеселились": Панин вспомнил, как развлекался в
"Кем бы ты была без своего папы?": Собчак взбесила россиян шуткой про бедность
"Кем бы ты была без своего папы?": Собчак взбесила россиян шуткой про
Власти Норвегии приостановили продажу России оборонного завода
Власти Норвегии приостановили продажу России оборонного завода
«Битва при Ватерлоо»: блогер о довыборах в «буковельском» избирательном округе
«Битва при Ватерлоо»: блогер о довыборах в «буковельском»
Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Россияне назвали города с самыми вежливыми водителями
Россияне назвали города с самыми вежливыми водителями
Испугавший ВМС США российский "Монолит" показали изнутри
Испугавший ВМС США российский "Монолит" показали изнутри
СМИ узнали о планах Токио провести Олимпиаду без иностранных зрителей
СМИ узнали о планах Токио провести Олимпиаду без иностранных зрителей

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Россиянам предрекли величавый уход зимы
Россиянам предрекли величавый уход зимы
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и принца Гарри
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и
Как и где купить акции Google? Детальный обзор
Как и где купить акции Google? Детальный обзор
Французские СМИ рассказали о контактах террориста, обезглавившего учителя
Французские СМИ рассказали о контактах террориста, обезглавившего

Еще по теме

Единые идеи: Саакашвили повторил требования Вашингтона во время митинга под Верховной Радой
В Одессу приехал запрещенный российский блогер
Блогер из ДНР задумал пробраться на парад Победы в Минск через лес
Меркель набрала большинство голосов в своем избирательном округе на севере ФРГ