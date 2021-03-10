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Болливудская звезда бросила кино и начала спасать больных COVID-19

Болливудская звезда бросила кино и начала спасать больных COVID-19Шикха МалхотраФото: @shikhamalhotraofficial

Болливудская звезда Шикха Малхотра бросила кино и начала работать медсестрой, чтобы спасать больных COVID-19. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что 25-летняя актриса участвовала в нескольких успешных проектах, в том числе в фильмах «Фанат», «Против хищника» и «Невидимый мир». Но когда в ее родном городе Мумбае была объявлена пандемия коронавируса, артистка, имеющая диплом медсестры, пошла работать волонтером в больницу.

«Я в первую очередь медсестра, а уже потом актриса. Увидев жизни и смерти, столько выражений эмоций, счастья, печали, которые изменили меня, я стала более зрелой», — сказала Малхотра. Она отметила, что решила заняться волонтерством, так как вдохновилась историями других медицинских работников и ее матери, которая, будучи медсестрой, тоже спасала больных COVID-19.

Во время работы звезда и сама заразилась коронавирусом, из-за чего ей пришлось провести месяц в больнице. Вскоре после выздоровления у нее случился инсульт, правая часть тела актрисы была парализована. В настоящее время Мадхотра полностью выздоровела и собирается вернуться к своей актерской карьере. При этом она отметила, что продолжит помогать больным, если такая необходимость возникнет.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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