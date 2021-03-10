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Большунов ответил норвежцам на обвинения после инцидента на ЧМ

Большунов ответил норвежцам на обвинения после инцидента на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов в интервью Dagbladet прокомментировал обвинения со стороны тренера сборной Норвегии Эрика Носсума в том, что его действия стали причиной стыка с Йоханнесом Клебо на финише марафонской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Я спровоцировал стык с Клебо? У меня не было другого выбора. Это было лучшее решение — заходить на финиш по данной траектории, только так я мог набрать нужную скорость. Поэтому я пошел именно так, желая выиграть.

7 марта на финишной прямой марафонской гонки на ЧМ Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку лидировавшего на тот момент Большунова. Она попала между ног россиянина и сломалась. Потеряв скорость, российский лыжник пропустил вперед Клебо и его партнера по команде Эмиля Иверсена и финишировал третьим. Российская сборная выразила протест, который был удовлетворен. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

Комментируя инцидент, Носсум обвинил Большунова в том, что он поступил неоправданно рискованно и "спровоцировал стык". Еще один тренер норвежцев Арильд Монсен осудил поведение россиянина и заявил, что именно Большунов помешал Клебо, выбрав правый коридор. Норвежская команда собирается обжаловать дисквалификацию Клебо.

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По материалам: uposters.ru
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