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Брат Билли Айлиш нанял охрану от Чонгука: «Надоело это преследование!»

Брат Билли Айлиш нанял охрану от Чонгука: «Надоело это преследование!»

О неприязни брата Билли Айлиш (Billie Eilish) Финнеаса О’Коннелла (Finnes O’Connell) к южнокорейской группе BTS известно давно. Особенно это проявилось в начале истории с пандемией, когда парень опубликовал ненависный твит, адресованный BTS. «Если бы коронавирус обнаружили у BTS, их фанаты нашли бы лекарство меньше, чем за 24 часа», — пошутил он. Тогда парня сильно захейтили за его любовь к глупым шуткам и, в частности, за насмешки над болезнью, которая ежедневно убивала сотни людей.


«Это отвратительный поступок. Представь, что на месте BTS оказалась бы твоя сестра», возмущались над хамством брата знаменитости защитники айдолов Bangtan. После этого случая корейские инсайды раскрыли причину ненависти О`Коннелла: он страшно ревнует Билли к BTS. А точнее, к Чонгуку (Jungkook), ведь у него сложились теплые дружеские отношения с Айлиш. «Проводить с тобой время, дурачиться, разговаривать/ смеяться/ писать песни/ плакать — это все для меня. Быть твоим братом — это радость всей моей жизни. Люблю тебя навсегда», — заявлил некогда Финнеас, ограждая свою сестренку от внешнего мира.

Увы, данный способ не помог избавить Бил от корейского друга. Тогда, как сообщил сегодня нам русский сотрудник американского издания, О’Коннелл вспылил и пообещал нанять девушке охрану от Чонгука. «Пришел инсайд про Айлиш. Какие-то поклонники видели ее на улице с братом. Тот громко кричал и говорил, что наймет ей охрану. Похоже, стоит какая-то угроза», — поделился событиями наш коллега.

[media=https://www.instagram.com/p/B5AhQjMA5Kp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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