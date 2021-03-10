Брат-скинхед Артура Смольянинова о выходе из тюрьмы: «Не знаю, изменился я или нет»

Влада Некрасова

Емельян Николаев, более известный в криминальном мире как Ян Лютик, отбывает наказание в колонии строгого режима под Тверью. Он осужден на 19 лет за вооруженные нападения на людей, но рассчитывает на условно-досрочное.

Артур Смольянинов никогда не упоминает в интервью о младшем сводном брате Емельяне, у них одна мать, но разные отцы. Оно и неудивительно: наверняка, актер хотел бы в принципе забыть о существовании такого родственника.

Емельян Николаев, более известный в криминальном мире как Ян Лютик, оказался главарем банды скинхедов, которая совершила около тридцати зверских нападений на граждан Армении, Китая, выходцев из арабских и африканских стран. Часть потасовок закончилась для жертв летально, некоторым, к счастью, чудом удалось выжить.

Суд приговорил брата звезды к 19 годам лишения свободы, наказание он отбывает в исправительной колонии строгого режима в деревне Большие Перемерки под Тверью. «NewsTes.ru» решил поинтересоваться, как Лютик отбывает наказание и чувствует ли изменения в себе после стольких лет за решеткой. Ян-Емельян надеется на условно-досрочное, но подавать на него сможет не раньше, чем через два года.

«На УДО у меня срок еще не подошел, подойдет в 2023 году, — написал в письме Николаев. — Пока чисто для проформы пишу на УФИЦ (смена меры пресечения на более мягкую — принудительные работы, с неполным ограничением свободы). Работать приходится. Работаю в библиотеке, из которой осуществляю деятельность литературно-публицистического кружка. Организую викторины, писательские конкурсы, поэтические состязания, соревнования чтецов, иногда провожу некоторые спортивные соревнования. До этого я во всем этом участвовал. Выиграл несколько поэтических конкурсов, интеллектуальных игр. 11 раз выигрывал чемпионат по настольному хоккею, два раза — по настольному футболу. В этом году взял титулы чемпиона по мини-футболу и хоккею с мячом, а также, вместе с моим отрядом взял золото на праздничной спартакиаде. Да и в целом жизнь насыщенная. И не знаю, могу ли я сказать, изменился ли я или нет. Как и всегда в свободное время читаю и пишу».

Судя по всему, за решеткой Емельян увлекся книгами о приключениях Гарри Поттера. И больше всего его восхищает… пожирательница смерти, самая рьяная приспешница Волан-де-Морта. Вот что пишет Лютик о своих планах: «Когда я выйду на свободу, я намерен отыскать скитающуюся душу Беллатрисы Лестрейндж. Я верну ей полноценную жизнь и положу к ее восхитительным ногам все прежде завоеванное. Она воссияет в новой славе, небывалой прежде на этой Земле. Ибо за ее верность Владыке, за усердие в свершениях и за преданность делу, она воистину, как никто иной, достойна и почитания, и поклонения, и удовлетворения, и любви во веки веков, Аминь».

Сначала вышесказанное похоже на бред, но, если знать характер и судьбу персонажа Поттерианы, это наводит на определенные мысли. Дело в том, что Беллатриса по сюжету книг и фильмов выступает за «чистоту крови», не признает «грязнокровок» и презирает их. Она кровожадна, агрессивна, имеет склонность к садизму, пыткам. Есть вероятность, Николаев нашел в этой героине много общего с самим собой. И делает недвусмысленные намеки о том, чем планирует заниматься в будущем.