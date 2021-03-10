BTS приземлились в Лос-Анджелес. Что нас ждет?!

Анастасия Иванова

Инсайдеры нашего ресурса сообщили нам о том, что сегодня BTS приземлились в Лос-Анджелесе. Но зачем? Неужели нас ожидает какой-то засекреченный проект, о котором BigHit не сказали ни слова? На самом деле, все гораздо проще. Музыканты прибыли на ежегодную церемонию Грэмми, которая как раз таки пройдет в шумном и невероятно красивом LA.

К слову, ранее айдолы же приезжали сюда. Например, одной из таких поездок стал визит айдолов в Америку ради сотрудничества с журналом «CanCam», где в 2019 году опубликовали, как говорят сами АРМИ, «уютное и романтичное интервью» Bangtan Boys. К тому же, стоит отметить, что в этом выпуске артисты, конечно же, попали на обложку.

«Всем, кто нас сейчас смотрит! Здравствуйте! Мы появимся на обложке августовского журнала CanCam. В этот раз съемки проходили в Лос-Анджелесе! Да, в LA! Вам понравилась наша сегодняшняя фотосессия, проведенная за границей? Это фотосессия больше напоминает отдых, так что было очень весело», — толпой голосили «Бэнтаны» на съемочной площадке.

Предлагаем вам посмотреть видео ниже и окунуться в эту добрую летнюю атмосферу с кумирами!