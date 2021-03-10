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BTS сделали шокирующее признание:»Нам не важно выиграем мы «Грэмми» или нет»

BTS сделали шокирующее признание:»Нам не важно выиграем мы «Грэмми» или нет»

Пару дней назад стало известно, что южнокорейская к-поп группа BTS впервые выступит сольно на церемонии «Грэмми». Это событие встревожило не только самих парней, но и АРМИ, которые не перестают поздравлять ребят в Twitter. BTS не смогли оставить это без внимания.


Популярная группа BTS дала интервью для USA TODAY. В нем айдолы рассказали, что чувствуют перед выступлением на такой значимой сцене. Как обычно, парни не забыли упомянуть и АРМИ, без которых всего этого они бы не добились.

«Мы делаем все возможное, чтобы добиться отличного выступления, чтобы вернуть всю поддержку, которую мы получили от наших поклонников», — поделился Чимин (Jimin).

Шуга (Suga) также не скрывает, что без поклонников «не было возможно бы все это». BTS также заявили, что не расстроиться, если им не получится победить в номинации. Ведь самая главная для них награда — АРМИ. Боже, как это мило!

«Так что, пожалуйста, не забывайте: выиграем ли мы «Грэмми» или нет, у нас уже есть все, что мы хотели, и у нас есть вы…» — заключили ребята.

Давай вместе посмотрим это интервью.


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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