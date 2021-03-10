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«Был деликатен»: Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен Джигарханян лишил ее невинности

«Был деликатен»: Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен Джигарханян лишил ее невинности

Виталина Цымбалюк-Романовская лишилась девственности в 21 год вместе с Арменом Джигарханяном. Пианистка всегда восхищалась актером и без раздумий пошла на этот шаг.


Отношения Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна были долгими и сложными. Актер жил с пианисткой 17 лет, а после этого неожиданно обвинил ее в воровстве. В дальнейшем Армен Борисович говорил об экс-избраннице крайне неохотно, называя ее главной ошибкой своей жизни.

Сама Виталина вспоминает о годах, проведенных рядом с Джигарханяном с ностальгией. Впервые они встретились, когда блондинке было всего 16 лет. Тогда она увидела Армена Борисовича на сцене и сразу влюбилась. Знакомство перетекло в дружбу, а со временем это общение приобрело романтический подтекст. При этом связь влюбленных никогда не носила чисто физиологический характер. Так, девственности Виталина лишилась лишь спустя пять лет после знакомства.

«Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли», — поделилась Виталина в интервью для Youtube-канала Дмитрия Гордона.

Когда же Джигарханян потерял способность заниматься сексом, пианистка смогла деликатно объяснить ему, что ничего страшного не произошло. В конце концов, для Цымбалюк-Романовской интимные отношения никогда не имели большого значения. Гораздо страшнее для влюбленных было то, что они так и не успели стать родителями.

«Когда он заговорил о детях, было уже действительно поздно. Ему на тот момент было 76 лет. Сейчас я хочу ребенка, и еще могу стать матерью. Но ведь нужно становиться матерью от кого-то, а у меня такого человека нет», — подчеркнула музыкант.

После расставания с Джигарханяном Виталина так и не смогла найти человека, который был бы для нее также важен. Именно поэтому она так сильно скучает по временам, когда проводила каждую свободную минуту рядом с артистом.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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