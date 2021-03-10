"C флагом российским выйду": Панайотов заявил о желании отправиться на "Евровидение"
36-летний Александр Панайотов давно мечтает отправиться на "Евровидение" от России. По словам музыканта, он не собирается сдаваться, несмотря ни на что, сообщает "Стархит".
В этом году Александр Панайотов снова не будет представлять Россию на международном конкурсе, хотя у него был шанс поучаствовать в национальном отборе, признается певец.
Несмотря на все, Александр Панайотов не собирается опускать руки. Певец надеется, что в конце концов попадет на "Евровидение".
Напомним, [b][/b]29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина".
Манижа смогла обойти в ходе голосования на Первом канале Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. В последний раз россиянам доверяли выбирать участника "Евровидения" в 2012 году — в результате тогда отправились на конкурс в Баку "Бурановские бабушки".
Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.
Стоит отметить, в последний раз песня на русском языке звучала на "Евровидении" 12 лет назад в исполнении Анастасии Приходько.
Напомним, Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы в конкурсе в 2019 году поп-исполнителя Дункана Лоуренса. В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме.
Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на победу на "Евровидении".