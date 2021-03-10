"C флагом российским выйду": Панайотов заявил о желании отправиться на "Евровидение"

Вадим Карасев

36-летний Александр Панайотов давно мечтает отправиться на "Евровидение" от России. По словам музыканта, он не собирается сдаваться, несмотря ни на что, сообщает "Стархит".

В этом году Александр Панайотов снова не будет представлять Россию на международном конкурсе, хотя у него был шанс поучаствовать в национальном отборе, признается певец.

Две недели назад поступил звонок, попросили вдруг песни, которые есть. Как-то резко, мы-то думали, что Little Big едут. Но, естественно, отправили пару треков. И сначала сказали, что вроде бы "да", потом позвонили и сообщили, что "нет", мол, поменялись планы, извините... Мне кажется, в этом году запрос на другую музыку и других персонажей. Может, им не нужен такой поющий артист, чтоб достойно представил именно вокал. Наверно, там какая-то другая задумка. Но всем желаю успеха.

Несмотря на все, Александр Панайотов не собирается опускать руки. Певец надеется, что в конце концов попадет на "Евровидение".

Сначала я крест поставил на "Евровидении", уж слишком у меня долгая история с ним. Но чем дальше все это тянется, тем больше просыпается желание. Уже понимаешь, что нет обратной дороги. Я знаю, что я точно там однажды буду. Может, в 2045 году на 100-летие Победы конкурс пройдет в Берлине, и я на белом коне, как маршал Жуков, с флагом российским выйду уже с бородой и спою как бурановский дедушка. Надеюсь, конечно, что все произойдет раньше.

Напомним, [b][/b]29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина".

Манижа смогла обойти в ходе голосования на Первом канале Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. В последний раз россиянам доверяли выбирать участника "Евровидения" в 2012 году — в результате тогда отправились на конкурс в Баку "Бурановские бабушки".

Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.

Мы очень этого хотели, мы к этому очень долго шли, для нас большая неожиданность все это. Пока от счастья плачем. У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыки. Вот так родилась композиция "Russian Woman".

Стоит отметить, в последний раз песня на русском языке звучала на "Евровидении" 12 лет назад в исполнении Анастасии Приходько.

Напомним, Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы в конкурсе в 2019 году поп-исполнителя Дункана Лоуренса. В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме.

Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на победу на "Евровидении".