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Центробанк нашел угрозу в Telegram-каналах

Центробанк нашел угрозу в Telegram-каналахФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Российские брокеры заблокировали более 60 счетов физических лиц после предписания Центробанка. Решение связано с попыткой манипулировать акциями через Telegram-каналы. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, передает ТАСС.

Угроза касалась ценных бумаг «Россети Юг». Подписчикам каналов предлагалось сначала покупать акции компании, а потом продавать, как только в бумаги начнут входить новички. В результате 5 марта волатильность акций резко усилилось, всего в течение суток колебания составили 7,7 процента, а объем торгов вырос в 20 раз.

По словам Ляха, спустя полчаса автоматические системы начали искать, с чем может быть связано такое поведение рынка. У найденных каналов было от 500 до нескольких тысяч подписчиков. Квалификацию этим действиям Центробанк даст позднее.

Как пишет VTimes, больше всего заблокированных счетов в «Тинькофф», но предписание также коснулось Сбера, ВТБ, БКС, «Открытие брокера», Альфа-банка и «Атона».

О манипулировании рынком через интернет с помощью мелких подписчиков заговорили в последний год, а наиболее громкой тема стала в минувшем январе. Тогда трейдеры-любители с форума WallStreetBets на американском ресурсе Reddit «наказали» крупные фонды, ставившие на падение акций сети магазинов Gamestop и ряда других небольших компаний.

На фоне этой истории стратегией заинтересовались Комиссия по ценным бумагам и Министерство юстиции США. Участникам аферы грозит обвинения в манипулировании. Как подчеркнул Лях, американская схема была значительно сложнее той, что захотели применить в России, однако это первый случай в стране, когда для такого «заработка» использовали соцсети.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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