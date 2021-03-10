Члены Общественного совета при Минпросвещения России обсудили организацию детского отдыха

Влада Некрасова

На заседании Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации эксперты обсудили публичную декларацию целей и задач Министерства просвещения Российской Федерации на 2021 год, ведомственный план Минпросвещения по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год и организацию летнего детского отдыха в текущем году. Члены Общественного совета поддержали концепцию двух программных документов, отметив необходимость усиления мер поддержки детей с особыми образовательными потребностями. В дальнейшем данные документы будут опубликованы с учётом предложений членов совета, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Деятельность Общественного совета развивается, и я хочу поблагодарить коллег за ту работу, которую они проводят между заседаниями. Мы регулярно встречаемся с главой Общественного совета и обсуждаем ваши предложения. Возникающие вопросы мы готовы прорабатывать с руководителями департаментов и курирующими заместителями Министра. Мы готовы включаться в работу и переводить обсуждения в практическую плоскость», – такими словами открыл заседание первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.

Член Общественного совета Нина Ерюхина презентовала программу «Лето-2021», в рамках которой она отметила необходимость гарантировать каждому ребёнку бюджетный или льготный отдых.

«Нет никаких сомнений в том, что нужно что-то делать, чтобы дети могли отдыхать. Мы понимаем, что вопрос связан не с Минпросвещения России, а, прежде всего, с Роспотребнадзором. Нам нужно выступить с инициативой создания федерального проекта по вопросам организации летнего отдыха. Для этого необходимо создать рабочую группу с участием представителей Минпросвещения, чтобы сформулировать письменное предложение и направить его в Роспотребнадзор», – сказал председатель Общественного совета при Минпросвещения России Виталий Сурвилло.

Также на заседании обсуждался вопрос возобновления деятельности палаточных лагерей.

«Минпросвещения России всегда ответственно относится к замечаниям и предложениям членов Общественного совета. Стратегия развития детского отдыха – это документ, который действительно способен отразить как содержательные программы, так и инфраструктурные вопросы развития детского отдыха. Это нужно обсуждать и делать совместно», – резюмировал статс-секретарь – заместитель Министра просвещения России Андрей Корнеев.

Общественный совет при Минпросвещения России создан с целью обеспечения взаимодействия ведомства с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, повышения гласности и прозрачности деятельности Министерства.

Состав Общественного совета размещён на сайте Минпросвещения России.