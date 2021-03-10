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Члены Общественного совета при Минпросвещения России обсудили организацию детского отдыха

Члены Общественного совета при Минпросвещения России обсудили организацию детского отдыха

На заседании Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации эксперты обсудили публичную декларацию целей и задач Министерства просвещения Российской Федерации на 2021 год, ведомственный план Минпросвещения по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2021 год и организацию летнего детского отдыха в текущем году. Члены Общественного совета поддержали концепцию двух программных документов, отметив необходимость усиления мер поддержки детей с особыми образовательными потребностями. В дальнейшем данные документы будут опубликованы с учётом предложений членов совета, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Деятельность Общественного совета развивается, и я хочу поблагодарить коллег за ту работу, которую они проводят между заседаниями. Мы регулярно встречаемся с главой Общественного совета и обсуждаем ваши предложения. Возникающие вопросы мы готовы прорабатывать с руководителями департаментов и курирующими заместителями Министра. Мы готовы включаться в работу и переводить обсуждения в практическую плоскость», – такими словами открыл заседание первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.

Член Общественного совета Нина Ерюхина презентовала программу «Лето-2021», в рамках которой она отметила необходимость гарантировать каждому ребёнку бюджетный или льготный отдых.

«Нет никаких сомнений в том, что нужно что-то делать, чтобы дети могли отдыхать. Мы понимаем, что вопрос связан не с Минпросвещения России, а, прежде всего, с Роспотребнадзором. Нам нужно выступить с инициативой создания федерального проекта по вопросам организации летнего отдыха. Для этого необходимо создать рабочую группу с участием представителей Минпросвещения, чтобы сформулировать письменное предложение и направить его в Роспотребнадзор», – сказал председатель Общественного совета при Минпросвещения России Виталий Сурвилло.

Также на заседании обсуждался вопрос возобновления деятельности палаточных лагерей.

«Минпросвещения России всегда ответственно относится к замечаниям и предложениям членов Общественного совета. Стратегия развития детского отдыха – это документ, который действительно способен отразить как содержательные программы, так и инфраструктурные вопросы развития детского отдыха. Это нужно обсуждать и делать совместно», – резюмировал статс-секретарь – заместитель Министра просвещения России Андрей Корнеев.

Общественный совет при Минпросвещения России создан с целью обеспечения взаимодействия ведомства с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, повышения гласности и прозрачности деятельности Министерства.

Состав Общественного совета размещён на сайте Минпросвещения России.

Общество

По материалам: edu.ru
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