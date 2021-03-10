Чонгук хочет встретиться на Грэмми с Арианой Гранде

Алексей Вольцев

14 марта нас с вами ожидает одна из самых ярких церемоний Грэмми. Почему? Потому что невероятное количество талантливых артистов со всего мира соберется на торжестве, чтобы посоревноваться в уровне мастерства. Разве это не звучит вдохновляюще?

К слову, многих из присутствующих спокойно можно назвать друзьями «Бантан», ведь парни имеют достаточно высокое влияние в европейских странах и уже успели создать коллаборации с некоторыми американскими селебами. Одной из таких хороших звездных подруг BTS является Ариана Гранде (Ariana Grande), с которой некогда флиртовал Чонгук (Jungkook). Корейские СМИ поговаривают, что он мечтает встретиться с ней вновь и лишь поэтому с нетерпением ждет Грэмми, однако, на сей раз их общение, наверное, не будет столь теплым, ведь девушка уже помолвлена.

«А зачем ему сейчас с ней встречаться? Видно же было тогда, что она ему нравится, что он хочет от нее сейчас? Отбить у жениха??», «Ариана точно сделала неправильный выбор», — делятся мнениями на местном портале Сеула.

Что же, посмотрим, что случится на церемонии.. Давайте дружно потерпим еще 4 денька и посмотрим на влюбленного голубка Макнэ. Возможно, он начнет предпринимать активные действия в сторону Ари… Кто знает…