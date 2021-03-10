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Чонгук отомстил парням из BTS в новом выпуске «Run BTS!»

Чонгук отомстил парням из BTS в новом выпуске «Run BTS!»

Певец издевался над своими друзьями на протяжении всего задания.

Знали ли вы, что Чонгук (Jungkook) – мстительный человек? И он продемонстрировал это в новом выпуске «Run BTS!».

Парни продолжили свои забавные игры в воде. В каждом раунде две команды должны были приводить аргументы в дебатах на разные темы. Например, затрагивались такие темы как: «Хлеб с изюмом или без?». Если участник произносил запретное слово, его обливали водой.


Парни говорили во всеуслышание о нарушениях, чтобы их сразу наказывали, но не Чонгук!

Когда он понял, что запретным действием было прикосновение к очкам, он ничего никому не сказал, и использовал это как секретное оружие, чтобы отомстить тем, кто в прошлом выпуске издевался над ним!

Каждый раз, когда кто-то из ребят дотрагивался до очков и делал вид, что ничего не произошло, появлялся Чонгук и сдавал его! Вот это месть!

Боимся представить, что происходит, если Чонгуку в жизни перейти дорогу! Он же опасный человек! Хотя в это совсем не верится!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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