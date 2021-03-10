Что делать, чтобы не сбылся плохой сон

Вадим Карасев

Каждому из нас периодически снятся кошмары или что-то очень неприятное. Многие боятся, что плохие события из сна перейдут в реальную жизнь. Такое возможно, но этого можно избежать. Эксперты рассказали, как именно.

Вещие сны — это не выдумки. Они действительно могут сниться людям, причем не только одаренным и тем, кто обладает мощной интуицией и эмпатией, но и всем остальным. Если сновидения сулят одни неприятности, нужно следовать простым советам.

Никому не рассказывайте о плохом сне

Многие люди совершают одну из главных ошибок — бегут тут же все рассказывать маме, папе, подруге. Если с близкими людьми еще можно поделиться, то сомнительным знакомым про сон лучше не рассказывать. Во-первых, эти люди могут быть скрытыми недоброжелателями и энергетическими вампирами. Они будут только рады, если сон сбудется. Это существенно повышает вероятность такого исхода.

Во-вторых, посторонние люди могут дать вам неправильный совет. Если близкие могут побояться дать неверную рекомендацию, то окружающие обязательно расскажут страшную историю про свой опыт или просто отмахнутся. Посторонние люди очень редко проникаются проблемой, поэтому им не под силу помочь так, как это необходимо вам. В любом случае, вероятность того, что плохой сон исполнится, будет ниже, если молчать о нем.

Сфокусируйтесь на позитиве

Относитесь к проблемам философски, не фокусируясь на негативном опыте. Если вам приснился плохой сон, самое последнее, что нужно делать — это паниковать и расстраиваться. В конечном итоге, это просто сон, и не стоит программировать себя на неприятности.

В любом случае, негативные эмоции приведут лишь к проблемам. Эксперты в области биоэнергетики считают, что большинство плохих снов сбывается именно из-за настроя людей.

Шепотки против плохого сна

Если вы боитесь, что плохое сновидение окажется правдой, воспользуйтесь шепотками против плохого сна. Сразу после пробуждения произнесите трижды один из шепотков:

Сходите в церковь, помолитесь

«от меня уйди и ни на кого не попади. Чур»;«сны развеялись, а счастье со мной»;«чистой водой смываю сон, пусть скорей уходит он» — этот шепоток лучше читать, умываясь холодной водой.

Можно попросить Господа, чтобы он отвел от вас беду и благословил. Можно прочитать дома «Отче наш» или «Псалом 90», сходить в церковь в этот же день и поставить свечку за здравие или всем святым. Обращение к Богу — лучшая помощь для верующих людей.

Используйте ловец снов

Это очень хороший метод борьбы с плохими сновидениями. Этот талисман можно сделать своими руками. Он будет защищать вас от таких снов, а самое главное — сделает так, что плохие сны не будут сбываться.

Иконы в доме

Полезно в спальне иметь иконы. Они защищают от плохих снов. Лучше всего на эту роль подходят образы Девы Марии — например, Казанская икона.

Пользуйтесь камнями-оберегами

От плохих снов отлично защищают такие минералы, как обсидиан, яшма, опал, аквамарин. Кладите эти минералы поближе к тому месту, где вы спите. Также убирайте подальше золотые украшения и такие камни, как сердолик, янтарь, рубин, гранат. Они очень мощные, поэтому могут нарушать сон.