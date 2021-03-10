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Что означают одинаковые линии на ладони у мужчины и женщины

Что означают одинаковые линии на ладони у мужчины и женщины

Одинаковые линии на ладонях у двух разных людей встречаются нечасто. Эксперты в области хиромантии рассказали, что может означать совпадение линий у мужчины и женщины.


Узнать судьбу можно при помощи гаданий, а можно обратиться за помощью к хиромантии. Эта древняя наука довольно точно может описать судьбу и характер любого человека, а также предсказать, какими будут отношения.

Какие линии в хиромантии считаются самыми важными

Этот вопрос требует ответа, потому что полностью совпадающего рисунка рук быть не может в принципе. Это невозможно, как и найти два одинаковых отпечатка пальцев.

Всего выделяют несколько самых главных линий на руке, показанных на схеме:



1. Линия жизни. Одинаковые линии жизни говорят о том, что людям придется столкнуться с идентичными проблемами.

2. Линия защиты. Одинаковые линии защиты указывают на наличие помощи высших сил в одинаковых сферах.

3. Линия любви. Эта линия показывает любовный темперамент человека. Четкая и глубокая линия у обоих людей говорит о любвеобильности. Линия, указывающая на указательный палец, говорит о том, что для людей важны эмоции и чувства. Прямая и короткая линия у обоих людей говорит о скромности.

4. Линия ума. Если у обоих людей эта линия прямая, значит, они трезво мыслят и не допускают спонтанности в поведении. Если у двух людей один большой изгиб, их союз будет творческим. Если линия прерывиста и извилиста, значит, это два одинаково хитрых человека. Такой союз может принести неприятности.

5. Линия судьбы. Одинаковые линии судьбы говорят о том, насколько часто такую пару будет посещать удача в работе и карьере. Успешная пара.

6. Денежный треугольник. Указывает на схожесть финансовой удачи. Очень хорошо для брака, в котором люди ценят деньги.

7. Линии брака. Совпадение этих линий является очень хорошим знаком только в том случае, если брак у обоих людей первый и единственный. 


8. Линии детей. Схожесть линий указывает на то, что у людей сходится отношение к продолжению собственного рода. Это очень хороший знак. Такие люди всегда хотят одинаковое количество детей.

9. Линия фортуны. Она есть не у всех. Если она есть у обоих людей и одинакова, это просто указывает на то, что оба человека удачливы.

10. Запястные линии. Эти линии трактуются по-разному. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о трактовке этих линий.

Совпадение рисунка ладони в целом

Большинство экспертов в области хиромантии и биоэнергетики считает, что
если у людей в целом рисунок практически не отличим на первый взгляд, это говорит о наивысшей степени совместимости. Особое внимание стоит обратить на линии жизни, ума и любви. Если их рисунок совпадает, людям предначертано быть вместе.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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