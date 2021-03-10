Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЦИК продлил порядок многодневного голосования

ЦИК продлил порядок многодневного голосования
Временный порядок голосования в течение нескольких дней продлен до 12 сентября, следует из постановления Центральной избирательной комиссии РФ.

В декабре прошлого года ЦИК РФ принял временное положение, позволяющее избиркомам принимать решение о проведении выборов, проходящих до 30 мая 2021 года, в течение нескольких дней, но не более трех.

"Внести в постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 16 декабря 2020 года "О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" изменение, заменив в пункте 2 слова "30 мая" словами "12 сентября", - говорится в постановлении.


Как ранее заявлял зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, перед единым днем голосования порядок трехдневного голосования будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд.


"Имеется в виду, что мы будем и дальше обобщать практику и думать о том, как будет выглядеть положение о проведении единого дня голосования 19 сентября", - сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина на заседании комиссии в среду.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Премьер Люксембурга позвонил Путину и обсудил возможность поставок «Спутника V»
Премьер Люксембурга позвонил Путину и обсудил возможность поставок
В России изменят правила предоставления выплат на детей
В России изменят правила предоставления выплат на детей
Российский врач рассказал об опасности чая
Российский врач рассказал об опасности чая
В Польше напомнили Украине о зверствах УПА
В Польше напомнили Украине о зверствах УПА
Начался приём заявок на участие в педагогическом форуме «Образование: реалии и перспективы»
Начался приём заявок на участие в педагогическом форуме «Образование:
Продолжаются финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы
Продолжаются финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной
Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем
Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем
Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма
Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма
ЦИК продлил порядок многодневного голосования
ЦИК продлил порядок многодневного голосования
В Москве открылась выставка образов Ленина: от Уорхола до Пепперштерна
В Москве открылась выставка образов Ленина: от Уорхола до Пепперштерна
Разборка водителей в центре Киева закончилась ударом ножом в живот
Разборка водителей в центре Киева закончилась ударом ножом в живот
Преимущества бань из бруса
Преимущества бань из бруса

Топ на сегодня

Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе

Еще по теме

Комитет Госдумы одобрил поправки о проведении трехдневного голосования на выборах
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании
В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования
ЦИК утвердил порядок аккредитации СМИ на выборы президента