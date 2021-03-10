Дарья Палей узнала о травле Ольги Бузовой: «В суд за клевету!»

Лидия Мартынова

После хамского высказывания Ольги Бузовой в сторону Дарьи Палей, которое оно позволила отпустить себе в stories, опубликовав скриншот со страничкой партнерши Давы в Instagram и написав ниже «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», огромное количество верных поклонников Ольги перешло на сторону ее соперницы Даши.

Народ уверен, что у Оли нет доказательств связи Давида и Палей, а это значит, что ее обвинения можно считать голословными оскорблениями. К тому же, ни для кого не секрет, что у танцовщицы есть семья: муж и маленькая дочка. Возможно, эти факты должны были остановить Ольгу в высказываниях, но, тем не менее, она, по-видимому, знает что-то большее, что позволяет ей публично осыпать Дашу такими «комплиментами».

«Похоже, вам завидуют, не обращайте на этих людей внимания. Двигайтесь вперед, мы с вами», «Даша, счастья вашей семье. Можете смело обратиться в суд за клевету и оскорбления. У женщины, похоже, рвет крышу, а страдают невинные. Мы на вашей стороне», — обращались в комментариях на страницах социальных сетей к спортсменке.

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