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Дело Ланга: Апелляционный суд Киева отказал в экстрадиции американца, воевавшего за ВСУ на Донбассе

Дело Ланга: Апелляционный суд Киева отказал в экстрадиции американца, воевавшего за ВСУ на Донбассе

Киевский Апелляционный суд отменил решение о выдаче США американца Крейга Лэнга, который в составе ВСУ воевал на Донбассе. Об этом сообщает УНН.

Суд постановил отменить решение следственного судьи Печерского райсуда Киева, вынести новое постановление, которым отменить решение об экстрадиции Ланга.

Отмечается, что решение апелляционного суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, Крейг Ланг сначала воевал на Донбассе в рядах «Правого сектора», затем заключил контракт с ВСУ, который впоследствии был расторгнут. Американца, разыскиваемого Интерполом, задержали в августе 2019 года, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу. В Офисе генпрокурора приняли решение об экстрадиции Ланга.

В США ему инкриминируют преступление по трем уголовным статьям — о краже, разбое и убийстве. Запрос на экстрадицию Ланга в США поступил в Украину в сентябре 2019 года.

Украина

По материалам: fakty.ua
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