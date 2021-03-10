Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток

Влада Некрасова

На главную роль в российском фильме со съемками в космосе претендовали около 3 тысяч девушек, в финал отбора прошли 20 из них; также на МКС отправится режиссер Клим Шипенко, сообщила пресс-служба Первого канала.

"Определены 20 финалисток отбора на главную роль в фильме под рабочим названием "Вызов", съемки которого частично пройдут в космосе. Всего на конкурс было подано около 3 тысяч заявок", - говорится в пресс-релизе.

Среди 20 девушек, выбранных творческой группой, есть как известные актрисы, так и представительницы других профессий: пилот, психолог, научный сотрудник и другие. На следующем этапе отбора финалисток ждет медкомиссия, которая начнется уже в марте.

"Двум актрисам, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется посвятить ему год. Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц – в силу обстоятельств – должна была оказаться на орбите. Старт съёмок запланирован на октябрь 2021 года", - заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который процитирован в пресс-релизе.

Генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян отметил, что съемки фильма - это уникальный кинопроект для индустрии.

"Обычно космические сцены снимают в павильонах, а тут актриса получит не просто роль, но исключительный жизненный опыт нахождения в космосе. Для нас это также совершенно новый процесс организации съемок в замкнутом пространстве на МКС, где нужно предусмотреть все нюансы. Интересная сложная задача, которая вдохновила всю продюсерскую группу. С нетерпением ждем старта", - приводит пресс-служба слова Илояна.

Вместе с актрисой на МКС отправится и режиссер фильма Клим Шипенко. "Без режиссеров фильмы не снимаются ни под водой, ни на Земле, ни в Антарктиде. Ни в космосе в том числе. Поэтому у меня помимо желания, имеется еще и необходимость там находиться. Этот проект – очень нужный для кинематографа эксперимент, который даст представление о том, каково это снимать космический фильм не на Земле, а по-честному в космосе", - сказал он.

В ноябре Первый канал и "Роскосмос" объявили конкурс на главную роль в фильме под рабочим названием "Вызов". На первой, творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие. Одна из победительниц конкурса – будут выбраны актриса и ее дублер – получит возможность отправиться в космос, где пройдёт часть съемок.