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Доктор Мясников перечислил лучшие продукты для защиты от рака

Доктор Мясников перечислил лучшие продукты для защиты от ракаАлександр МясниковФото: Ольга Лавренкова / «Коммерсантъ»

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лучшие продукты, употребление которых позволит наиболее эффективно защититься от рака. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии — там будет брокколи», — заявил Мясников. Он также добавил, что полезными продуктами являются куркума и зеленый чай.

Отдельное внимание врач уделил всем красным фруктам и овощам, в которых содержится ликопин. По его словам, это вещество предотвращает некоторые виды злокачественных опухолей, в том числе рак простаты.

Ранее Мясников раскрыл связь между болезнями зубов и онкологическими заболеваниями. Он заявил, что люди, у которых «постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль и шатающиеся зубы», более подвержены развитию злокачественных опухолей в их организме.

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По материалам: lenta.ru
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