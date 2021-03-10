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Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу, сообщили СМИ

Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу, сообщили СМИ
Дом в британском Солсбери, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет выставлен на продажу после 13 тысяч часов уборки, сообщает газета Mirror.

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за случайного отравления тем же веществом, что и у Скрипалей. По версии следствия, сожитель Стерджес Чарли Роули подарил ей найденный в парке флакон с отравляющим веществом, думая, что это духи.

Как сообщает газета, уборка дома заняла полтора года, помимо этого, были очищены еще 13 объектов вокруг Солсбери, где якобы были обнаружены следы вещества. Теперь местные власти решили перестроить дом и обставить новой мебелью, а затем выставить на продажу. Строительные работы уже начались, в доме уже есть новая ванная комната и несколько гостиных, сообщает газета. В ходе работ также была снята крыша.


Представитель местных властей заявил, что после всех работ дом выставят на продажу в качестве жилой недвижимости без права сдачи в подаренду, чтобы никто не мог "заработать на его истории", цитирует газета.

В мире

По материалам: ria.ru
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