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Две камчатские школы для детей с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в конкурсе «Доброшкола»

Две камчатские школы для детей с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в конкурсе «Доброшкола»

Две школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края принимают участие в конкурсе «Доброшкола». Каждая из школ получит более 7 млн 300 тыс. рублей на обновление материально-технической базы. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Министерства образования Камчатского края.

Цель конкурса «Доброшкола» –  выявление лучших практик по созданию современных условий в отдельных общеобразовательных организациях для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ посредством обновления материально-технического, программно-методического обеспечения образовательного процесса и совершенствования дизайна образовательной среды. 

В этом году в конкурсе принимают участие КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Денежные средства будут направлены на приобретение современного оборудования для мастерских, студий, кабинетов коррекционно-развивающих занятий (кабинетов дефектологов, логопедов, психологов), кабинетов биологии, истории, географии, экологии. Обновленная материально-техническая база и программно-методическое обеспечение позволят учащимся пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям.

Общество

По материалам: edu.ru
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