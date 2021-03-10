Две камчатские школы для детей с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в конкурсе «Доброшкола»

Лидия Мартынова

Две школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края принимают участие в конкурсе «Доброшкола». Каждая из школ получит более 7 млн 300 тыс. рублей на обновление материально-технической базы. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Министерства образования Камчатского края.

Цель конкурса «Доброшкола» – выявление лучших практик по созданию современных условий в отдельных общеобразовательных организациях для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ посредством обновления материально-технического, программно-методического обеспечения образовательного процесса и совершенствования дизайна образовательной среды.

В этом году в конкурсе принимают участие КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Денежные средства будут направлены на приобретение современного оборудования для мастерских, студий, кабинетов коррекционно-развивающих занятий (кабинетов дефектологов, логопедов, психологов), кабинетов биологии, истории, географии, экологии. Обновленная материально-техническая база и программно-методическое обеспечение позволят учащимся пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям.