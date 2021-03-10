Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее роскошный особняк

Влада Некрасова

Телеведущая еще много лет назад приобрела огромный особняк в США, а также владеет квартирами в Нью-Йорке. Однако Малышевой милее работать и жить в России.

Телеведущая и не думает о переезде в Штаты, хотя там живут ее сыновья. «Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая. Старший сын учится в США, получает дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология. Правда, всю весну их госпиталь был перепрофилирован под коронавирус, и он проработал в реанимации. Такая уж у нас профессия — в одну секунду может оказаться, что твоя помощь нужна экстренно и по другой специализации. Младший сын занимается интернет-бизнесом — в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю, разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито. Но я живу по прежним законам. И Россия — моя Родина», — рассуждает ведущая программы «Жить здорово!».

Елена Малышева минувшим летом ездила в Америку: там у нее родилась внучка Анна. Для старшего сына телезвезды Юрия девочка стала третьим ребенком: ранее супруга подарила ему двоих мальчиков.

Елена Васильевна рада, что у сына большая, крепкая семья. Они с супругом своим примером показывают сыновьям, что значит счастливый брак. С мужем Игорем они вместе с 1987 года. По словам телезвезды, именно ему она обязана своим успехом. Много лет он поддерживает Малышеву в ее начинаниях.

«Немногословный, независтливый, профессионал в своем деле, фундаментально надежный человек. Я всегда говорю своему мужу, что своей судьбой обязана именно ему. Обязана и фамилией, и брендом «Елена Малышева», потому что моя девичья фамилия — Шабунина. Он всегда смеется в ответ, мол, я, как подснежник, проросла бы и через асфальт. Но это неправда. Только близкие люди могут дать тебе прекрасную судьбу. Или отнять ее у тебя. Поэтому спасибо моему мужу за мою судьбу», — так охарактеризовала супруга Малышева.