ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
Сегодня, 13:35 Анастасия Иванова
Партия "Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.
"Мы проводим первое установочное заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму нового созыва, в законодательные собрания, в думы административных центров", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании оргкомитета.
По материалам: ria.ru