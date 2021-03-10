ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму

Анастасия Иванова

Партия "Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.

"Мы проводим первое установочное заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму нового созыва, в законодательные собрания, в думы административных центров", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании оргкомитета.