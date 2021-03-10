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Есть ответ! Действительно ли Агата Муцениеце закрутила роман с женатым Шипенко?

Есть ответ! Действительно ли Агата Муцениеце закрутила роман с женатым Шипенко?

Некоторое время назад на просторах интернета появились фотографии, где актриса Агата Муцениеце обнимается с загадочным мужчиной. Позже выяснилось, что избранником оказался Клим Шипенко, который уже много лет в браке с Соней Карпуниной. Пользователи сети тут же обвинили Агату в распутстве.


Сегодня представительница Агаты разрушила все слухи о романе актрисы с Климом. Продюсер заявила, что несмотря на то, что девушка не говорит о своей личной жизни, это не значит, что Муцениеце способна на такую подлость.

 «С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет», — сообщила Мариам.

Отметим, что Агата пошла по стопам Мирославы Карпович, которая, по слухам, и стала причиной краха звездного союза. Сейчас Павел Прилучный проводит много времени с Мирославой и дарит ей дорогие подарки. Например, на день рождения актер устроил ей романтический ужин и подарил полет на вертолете. Мирослава тут же поделилась с подписчиками дорогими презентами от актера.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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