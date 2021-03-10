Фильм "Конек-Горбунок" собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Сегодня, 06:50 Алексей Вольцев
Российский фильм-сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок" собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании СТВ.
"По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия 1" превысили один миллиард рублей. Фильм стал вторым российским миллиардером в 2021 году", — сообщила пресс-служба.
По материалам: ria.ru