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Фильм "Конек-Горбунок" собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Фильм "Конек-Горбунок" собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Российский фильм-сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок" собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании СТВ.

"По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия 1" превысили один миллиард рублей. Фильм стал вторым российским миллиардером в 2021 году", — сообщила пресс-служба.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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