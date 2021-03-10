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Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала первое в истории России золото ЧМ

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала первое в истории России золото ЧМ

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала первое в истории страны золото чемпионата мира в парном могуле. Результаты спортсменки доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Турнир прошел во вторник, 9 марта, в Алма-Ате. Второе место заняла соотечественница Смирновой Виктория Лазаренко, а на третьем расположилась уроженка Казахстана Анастасия Городко. 

На соревнованиях команда выступает под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом. Отечественные атлеты не могут использовать национальный флаг на крупных международных состязаниях до 2022 года. Такие ограничения ввели после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта.

Анастасия Смирнова является мастером спорта по фристайлу. Она также завоевала бронзу на чемпионате мира — 2021 в могуле, бронзу этапа Кубка мира — 2020 в канадском Тремблане в могуле и одержала победу на этапе Кубка Европы в швейцарском Айроло в могуле в 2018 году.

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По материалам: uposters.ru
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