Галыгин к юбилею "Анекдот Шоу" раскрыл главную цель программы

Вадим Карасев

14 марта в "Одноклассниках" выйдет сотый выпуск "Анекдот Шоу" с Вадимом Галыгиным.

В преддверии юбилея бессменный ведущий раскрыл ключевую цель юмористической программы, которая выходит уже 7-й сезон.

"Анекдот Шоу" — это наша попытка вдохнуть новую жизнь в популярный жанр анекдота... Ко мне в гости приходят звезды - актеры театра и кино, певцы, блогеры, спортсмены и политики. Лев Лещенко и Гарик Мартиросян, Елена Воробей и Анна Седакова, Павел Деревянко и Михаил Галустян — это только несколько из более 300 гостей "Анекдот Шоу". За все время наши гости рассказали уже более 2500 анекдотов и сотни уморительных историй из жизни. Все это - наша дань знаменитому жанру. Мы очень хотим стать достойными продолжателями традиций мэтра анекдотов Юрия Никулина.

Продюсер шоу Владимир Микулич отметил, что с момента выхода первого выпуска в 2018 году программа набрала уже более 500 млн просмотров.

Для нас это очень важный проект, и мы стараемся сделать его еще масштабнее, ярче и интереснее. Пытаемся каждый выпуск удивлять нашу многомиллионную армию поклонников, приглашаем самых звездных гостей, используем самое современное оборудование и технологии – в общем, делаем все, чтобы привлечь еще больше зрителей и уверенно держим "планку" на самом высоком уровне! Поздравляем с этим юбилеем всех наших зрителей и всех любителей анекдотов.