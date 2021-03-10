Голикова допустила регулярность прививок от коронавируса

Вадим Карасев

Татьяна ГоликоваФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что прививки от коронавируса могут стать регулярными. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», — сказала Голикова. По ее словам, от этого, а также от сроков вакцинации около 60 процентов жителей и соблюдения мер, зависит в том числе и то, когда можно будет снять маски.

Вице-премьер добавила, что ни мир, ни Россия не накопили достаточного опыта для понимания того, сколько держится иммунная защита. «Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит», — отметила она, посоветовав беречь себя и своих близких.

Ранее Татьяна Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России. Вице-премьер подчеркнула, что такой показатель является самым низким за последнее время. При этом она призвала продолжать соблюдать меры предосторожности.