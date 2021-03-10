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Губернатор Арканзаса запретил аборты при изнасиловании и инцесте

Губернатор Арканзаса запретил аборты при изнасиловании и инцестеФото: Kevin Lamarque / Reuters

Губернатор американского Арканзаса Аса Хатчинсон подписал указ, в котором запретил практически все аборты в границах штата. Исключение не делается и для случаев изнасилования и инцеста, передает The Washington Time.

Указ вступит в силу через полтора месяца, если его одобрят законодатели штата. В нем аборты предписывается делать исключительно с целью спасти жизнь беременной женщины. Хатчинсон, в свою очередь, заявил, что скорее выступает за исключение из правила в вышеупомянутых случаях, однако подписал указ «из-за мощной законодательной поддержки и собственных взглядов».

У такого решения ожидаемо нашлись противники: несколько жительниц штата вышли на митинг к Капитолию Арканзаса.

Уже 14 американских штатов, где у власти консервативная Республиканская партия, предложили полностью запретить аборты на своей территории. В феврале к их перечню присоединился штат Южная Каролина.

Цель такого массового демарша — изменить конституционную норму. В 1973 году на основании дела Роу против Уэйда в американской конституции закрепили право на прерывание беременности. Штаты с большим процентом консерваторов-христиан по сей день недовольны этим решением Верховного суда.

В мире

По материалам: lenta.ru
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