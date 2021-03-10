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Хакеры заявили о взломе 150 тысяч камер видеонаблюдения по всему миру

Хакеры заявили о взломе 150 тысяч камер видеонаблюдения по всему мируФото: CARLOS BARRIA / Reuters

Группа хакеров заявила о взломе 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского издания, киберпреступники получили доступ к камерам в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и других учреждениях. Так, сообщается о том, что хакеры взломали склад Tesla в Шанхае и офисы самой Verkada.

Причастный ко взлому источник рассказал, что целью международной группы хакеров, которая якобы несет ответственность за данный инцидент, было показать повсеместность видеонаблюдения и то, насколько легко было получить доступ к камерам. По его словам, киберпреступники получили не только доступ к 150 тысячам камер, которыми можно управлять дистанционно, но и ко всем архивам компании.

Ранее из-за уязвимости, обнаруженной в программном обеспечении американской корпорации Microsoft, миру предрекли глобальный кризис — десятки тысяч компаний могут быть заражены вирусами или атакованы с целью кражи данных пользователей и сотрудников. Издание Bloomberg cообщало, что уязвимостью воспользовалась хакерская группировка, связанная с властями КНР.

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По материалам: lenta.ru
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