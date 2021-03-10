Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России

Вадим Карасев

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы подали в Организацию Объединенных Наций иск против России, пишет Sports Integrity Initiative. Они утверждают, что в стране якобы существовала государственная допинговая программа.

Степановы считают, что этот проект нарушал статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах: "Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам". По словам Юлии Степановой, у нее не было иного выбора, как быть подопытной в этом медицинском эксперименте.

Спортсменка ранее выступала в беге на средние дистанции, а в 2014 году вместе с бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства Виталием Степановым переехала в Штаты и стала информатором WADA. Показания Степановых привели к допинговому скандалу, в результате которого ряд российских атлетов не выступил на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Также бегунья сама была дисквалифицирована на 2 года за применение запрещенных препаратов с 2013 по 2015 год, а ее результаты с 2011-го были аннулированы. В 2016 году она не была допущена к участию в Олимпиаде.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев раскритиковал информаторов.



"Мы не знаем, по чьей указке они действуют и кто является кукловодом в этой истории. Возможно, они тупо зарабатывают деньги, выдавая порционно очередную грязь и ложь в адрес нашей страны", — добавил он.