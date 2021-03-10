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Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на «Евровидение»

Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на «Евровидение»Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский продюсер Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом он сообщил ФАН.

«Что касается порядочности выбора — я в это не верю. В 2008 году буквально "кинули" певицу Валерию и отправили вместо нее певицу с Украины Анастасию Приходько, которая сейчас выступает против русских и против евреев», — заявил шоумен.

Он рассказал, что в 2008 году, когда его супруга Валерия оказалась в российском национальном финале отборочного конкурса, он потратил 300 тысяч долларов на песню и клип для нее, а французский модельер Жан-Поль Готье прислал для артистки костюмы. Пригожин напомнил, что его жена стала народной артисткой России, в то время как о Приходько сейчас почти ничего не слышно.

Продюсер похвалил певицу Manizha, которая в этом году поедет на «Евровидение» от России. Он назвал ее талантливой исполнительницей, за которую не стыдно.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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