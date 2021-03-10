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Испугавший ВМС США российский "Монолит" показали изнутри

Испугавший ВМС США российский "Монолит" показали изнутри

Телеканал Минобороны "Звезда" показал, как работает комплекс надводной и воздушной обстановки с РЛС "Монолит". Журналисты утверждают, что эта техника "не на шутку напугала" экипаж американского эсминца Donald Cook.

В репортаже подчеркивается, что "внутренности" системы показывают впервые. На видео — множество аппаратуры, позволяющей выявить, классифицировать и отслеживать надводную цель, а при необходимости и принять решение о нанесении удара.

"По нашему излучению экипаж [Donald Cook] понял, что он обнаружен и в любой момент по нему может быть нанесен ракетный удар, чего они и испугались", — рассказал глава сектора предприятия "Тайфун" Сергей Пиуновский.

Как сообщал NEWSTES, ранее в феврале стратегический ракетоносец Ту-22М3 провел стрельбы "убийцами авианосцев" — новыми крылатыми ракетами Х-32.

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По материалам: uposters.ru
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