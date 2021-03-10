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Ивано-Франковск остался без троллейбусов из-за коронавируса

Ивано-Франковск остался без троллейбусов из-за коронавируса

В Ивано-Франковске, попавшем в «красную» карантинную зону, останавливают движение троллейбусов. Об этом в Facebook сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По словам градоначальника, есть предписание полиции на движение троллейбусов. Поэтому, несмотря на изменения в постановлении Кабмина, троллейбусное движение в городе будет остановлено.

Кроме того, в Ивано-Франковске уменьшит выпуск автобусов на коммунальные маршруты. Вместе с тем, спецрейсы сохранятся.

Напомним, с 26 февраля в Ивано-Франковске установлен красный уровень эпидемической опасности. В городе закрыты школы и детсады. Заведения питания работают только на вынос, закрыты промышленные рынки и магазины, запрещены массовые мероприятия.

«Укрзалізниця» организует специальные рейсы для вывоза людей из «красной» зоны карантина.

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области официально подтвердили 502 новых случая заболевания коронавирусом. В Украине за сутки заболели 6 377 человек.

Фото traffic.od.ua/

Украина

По материалам: fakty.ua
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