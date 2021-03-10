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Яндекс официально запустил платежный сервис Yandex Pay

Яндекс официально запустил платежный сервис Yandex Pay

"Яндекс" объявил об официальном запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. Некоторое время он будет работать только на сайтах в большинстве популярных браузеров, но потом появится и в мобильных приложениях.

"Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платежные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", — отметили представители компании.

Yandex Pay позволяет платить картой, привязанной к аккаунту на "Яндексе". При этом не нужно вводить ее данные, их система возьмет из профиля автоматически. Сервис позволяет "привязать" карты Mastercard, Visa и "Мир" любых банков. 

По словам руководителя сервиса Александра Головина, любая компания может поставить себе на сайт кнопку Yandex Pay. Этой возможностью уже воспользовались ретейлеры Lamoda, Brandshop и "другие известные бренды".

На сервисах "Яндекса" давно можно оплачивать заказы. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи.

О том, что корпорация планирует запустить свой сервис безналичной оплаты, стало известно еще в феврале. Однако до официального запуска представители "Яндекса" не раскрывали подробностей о новинке.

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По материалам: uposters.ru
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