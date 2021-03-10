Яндекс официально запустил платежный сервис Yandex Pay
"Яндекс" объявил об официальном запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. Некоторое время он будет работать только на сайтах в большинстве популярных браузеров, но потом появится и в мобильных приложениях.
"Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платежные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", — отметили представители компании.
Yandex Pay позволяет платить картой, привязанной к аккаунту на "Яндексе". При этом не нужно вводить ее данные, их система возьмет из профиля автоматически. Сервис позволяет "привязать" карты Mastercard, Visa и "Мир" любых банков.
По словам руководителя сервиса Александра Головина, любая компания может поставить себе на сайт кнопку Yandex Pay. Этой возможностью уже воспользовались ретейлеры Lamoda, Brandshop и "другие известные бренды".
О том, что корпорация планирует запустить свой сервис безналичной оплаты, стало известно еще в феврале. Однако до официального запуска представители "Яндекса" не раскрывали подробностей о новинке.