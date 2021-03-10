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Япония стала лидером по случаям анафилаксии после вакцины Pfizer

Япония стала лидером по случаям анафилаксии после вакцины Pfizer
В Японии число получивших анафилактический шок после вакцины от Pfizer составило 17 человек на 100 тысяч, передает РИА Новости.

По словам министра по делам административной реформы Таро Коно, число случаев аллергической реакции немедленного типа в стране больше, чем в западных государствах. В Японии сообщали, что на миллион вакцинированных в США приходится пять случаев анафилаксии, а в Великобритании – 20.

Во время анафилактического шока фиксируют учащение или затрудненность дыхания, может наблюдаться отечность век, сыпь, понижение давления.

сообщало, что в Японии изобрели стерильную пластиковую карту.
В мире

По материалам: ria.ru
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